Amazon признала потерю данных клиентов из-за атаки на ЦОДы на Ближнем Востоке
Компания Amazon признала безвозвратную потерю части данных клиентов, хранившихся в Бахрейне и ОАЭ. Согласно отчету Amazon Web Services (AWS), компания не смогла восстановить доступ к некоторым данным, размещенным в центрах обработки, которые были повреждены при налетах иранских беспилотников и ракет. Об этом сообщает Arstechnica.
Компания продолжает работу над восстановлением ресурсов, указано в отчете. О восстановлении сервисов компания сообщит клиентам в ближайшие месяцы.
Иранские беспилотники впервые нанесли удары по центрам обработки данных Amazon в Бахрейне и ОАЭ 1 марта. Еще два удара были нанесены 1 апреля и 24 июля. Разрушения дата-центров были независимо подтверждены спутниковыми снимками.
Устойчивость облачной инфраструктуры к такому сценарию зависит не только от защиты самих дата-центров, но и от заранее подготовленного плана аварийного восстановления. Amazon рекомендовал клиентам активировать такие планы: переносить рабочие нагрузки с Ближнего Востока в другие регионы, например в США, и перенаправлять трафик в обход зон поражения.
Этот случай показывает ограничение модели защиты, рассчитанной прежде всего на киберугрозы: дата-центры защищены от атак в киберпространстве, но остаются уязвимыми для физического воздействия, в том числе со стороны дронов. Атаки на дата-центры вызывают масштабные сбои в работе банков, платежных систем, облачных платформ и сервисов такси, а одна минута простоя критической цифровой инфраструктуры может стоить организации миллионов долларов.