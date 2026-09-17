Amazon признала потерю данных клиентов из-за атаки на ЦОДы на Ближнем Востоке

Компания Amazon признала безвозвратную потерю части данных клиентов, хранившихся в Бахрейне и ОАЭ. Согласно отчету Amazon Web Services (AWS), компания не смогла восстановить доступ к некоторым данным, размещенным в центрах обработки, которые были повреждены при налетах иранских беспилотников и ракет. Об этом сообщает Arstechnica.

Компания продолжает работу над восстановлением ресурсов, указано в отчете. О восстановлении сервисов компания сообщит клиентам в ближайшие месяцы.

Иранские беспилотники впервые нанесли удары по центрам обработки данных Amazon в Бахрейне и ОАЭ 1 марта. Еще два удара были нанесены 1 апреля и 24 июля. Разрушения дата-центров были независимо подтверждены спутниковыми снимками.

Влад Никифоров