Reuters: налоговая полиция пришла с обысками в офис Amazon в Милане

Итальянская налоговая полиция провела обыски в штаб-квартире Amazon в Милане, сообщил Reuters со ссылкой на два источника и текст ордера. Обыски прошли по расследованию в отношении компании, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Источники агентства сообщили, что налоговая полиция также обыскала дома семи менеджеров Amazon и офисы аудиторской фирмы KPMG. По данным агентства, полиция подозревает, что у Amazon было постоянное представительство в Италии с 2019 по 2024 год. При этом платить налоги американская компания начала только в августе 2024 года.

Миланская прокуратура в декабре начала расследование в отношении компании Amazon EU Sarl, базирующейся в Люксембурге, и ее директора Барбары Скарафии. Их подозревают в недекларировании доходов. Согласно данным расследования и показаниям свидетелей, в 2024 году Amazon EU Sarl уволила и повторно приняла на работу 159 сотрудников другой компании Amazon. Последняя, по мнению прокуратуры, функционировала как постоянное представительство в Италии.

В декабре Amazon уже выплатила более $605 млн итальянской налоговой службе для урегулирования одного из споров. По словам источника агентства, миланская прокуратура подозревает американскую компанию в уклонении от уплаты налогов на $1,42 млрд только за 2019-2021 годы.