Amazon инвестирует $12 млрд в новые дата-центры в США

23 февраля компания Amazon объявила об инвестициях $12 млрд в строительство новых центров обработки информации в США. Комплекс объектов будет расположен в штате Луизиана и обеспечит работой около 2,2 тыс. человек.

Amazon также потратит около $400 млн на обеспечение инфраструктуры для новых объектов и кампусов, где проведут обучение и повышение квалификации сотрудников. Для работы в новом дата-центре, который будет обслуживать различные ИИ-проекты Amazon, потребуются сетевые специалисты, инженеры-проектировщики, операционные менеджеры, специалисты по безопасности, электрики, специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования и пр.

Компания Джефа Безоса постоянно наращивает инвестиции в ИИ. В начале февраля Amazon объявила, что потратит в этом году около $200 млрд в строительство центров обработки данных. Как сообщает Financial Times, аналитики ожидали, что показатель не превысит $150 млрд, поскольку в 2025 году он составил $130 млрд.

Евгений Хвостик