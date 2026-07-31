Чистые продажи Amazon выросли на 20%

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ) стали одним из ключевых направлений для Amazon, а также для других крупных технологических компаний, таких как Microsoft, Alphabet и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). В 2024 году эти компании совместно вложили $246 млрд в ИИ, а в текущем году прогнозируется увеличение инвестиций до $320 млрд. Amazon является лидером по объему инвестиций, планируя потратить $100 млрд в текущем году (против $77,8 млрд в 2024 году). Такие масштабные вложения вызывают опасения у инвесторов относительно сокращения капитала, который мог бы пойти на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.

Однако эксперты отмечают, что компании не могут позволить себе выйти из этой гонки, поскольку ИИ считается критически важным для конкурентоспособности. Amazon активно внедряет ИИ в различные сферы, от облачных сервисов и разработки собственных чипов для суперкомпьютеров до использования в производстве кино и сериалов. В 2025 году компания планирует запустить собственный суперкомпьютер UltraCluster для работы с ИИ, что поможет снизить зависимость от сторонних производителей чипов.

Ранее акции Amazon падали после объявления о росте капитальных затрат в ИИ, так как инвесторы обеспокоены темпами окупаемости этих вложений. Несмотря на это, Amazon продолжает наращивать инвестиции в ИИ по всему миру, например, планируя вложить $15 млрд в Японию до 2027 года и $35 млрд в Индию до 2030 года, что также приведет к созданию миллионов рабочих мест. Amazon также использует ИИ для анализа поведения потребителей и внедряет его в традиционные магазины, а также для подбора кадров, хотя в прошлом году такие программы приводили к скандалам из-за предвзятости.

В целом, рост вложений в ИИ приводит к тому, что технологические компании, включая Amazon, становятся основными драйверами фондового рынка. Некоторые аналитики сравнивают текущую ситуацию с кризисом доткомов из-за высоких темпов роста акций ИИ-компаний и значительных объемов инвестиций, которые пока не приносят достаточной отдачи.