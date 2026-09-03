FT: у Amazon, Tesla, VW и Nokia могут быть поставщики из санкционных списков

У некоторых крупных международных компаний, включая Volkswagen (VW), Tesla, Nokia и Amazon, в цепочках поставок могут быть фирмы из санкционных списков США, ЕС и Великобритании. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на уведомления компаний для регуляторов. Как отмечает FT, более 160 американских и как минимум десять компаний из других стран сообщили, что в цепочках их поставок есть одно или несколько из четырех золотоперерабатывающих предприятий, находящихся под санкциями США, ЕС или Великобритании.

На условиях анонимности один из бывших сотрудников Министерства финансов США заявил FT, что компании могут быть «привлечены к юридической ответственности» за закупки у организаций, внесенных в черный список Управления по контролю за иностранными активами министерства, «даже если между ними есть пять посредников».

Ни одна из американских или иностранных компаний, упомянутых FT, не заявила о наличии прямых связей с организациями, находящимися под санкциями. Две такие компании — российские «Уралэлектромед» и «Крастсветмет» — попали под санкции США и Великобритании в 2023 году.

Еще два предприятия — из Африки. Угандийскую African Gold Refinery включили в американский список в 2022 году за предполагаемую переработку незаконно добытого золота в Демократической Республике Конго. В 2025 году ЕС ввел санкции против руандийской Gasabo Gold Refinery за предполагаемые связи с повстанческой группировкой M23.

VW упомянула в своих уведомлениях для регуляторов все четыре подсанкционных предприятия. Компания отметила, что ее список нефтеперерабатывающих заводов «включает потенциальных поставщиков, мы не можем однозначно подтвердить или исключить их участие». VW также добавила, что в 2025 году она выявила и взаимодействовала примерно с 1,5 тыс. поставщиков и постоянно отслеживает «тревожные сигналы».

Евгений Хвостик