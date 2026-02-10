The Information: Amazon хочет создать маркетплейс контента для ИИ

Корпорация Amazon хочет создать онлайн-маркетплейс, где издатели смогут продавать свой контент компаниям, занимающимся разработкой искусственного интеллекта (ИИ) — как для обучения моделей, так и для генерирования ответов на запросы пользователей. Об этом пишет американское онлайн-издание The Information со ссылкой на источники.

Как сообщили источники The Information, перед конференцией своего облачного сервиса Amazon Web Services, которая начнется 10 февраля, компания распространила слайды с упоминаниями онлайн-маркетплейса для контента. По данным источников, Amazon уже ведет переговоры об этом с несколькими издателями. В компании на запрос The Information заявили, что не могут сообщить ничего конкретного, кроме того, что в целом выстраивают долговременные отношения с издателями и развивают инновации.

Издатели, кинокомпании, музыканты и др. часто критикуют компании, занимающиеся ИИ, за использование их контента без каких-либо разрешений и выплат. При этом в последнее время такие компании все чаще договариваются с создателями контента: так, OpenAI заключила соглашение с Disney, а несколько разработчиков ИИ договорились с Warner Music об использовании музыки нейросетями.

Яна Рождественская