Акции Amazon упали после объявления о росте капитальных затрат в ИИ

Акции американского технологического гиганта Amazon упали на 10% на внебиржевых торгах в Нью-Йорке после того, как компания объявила о планах вложить в 2026 году порядка $200 млрд капитальных вложений в строительство инфраструктуры центров обработки данных. Как сообщает Financial Times, аналитики ожидали, что показатель не превысит $150 млрд, так как в 2025 году он составил $130 млрд.

Издание полагает, что «инвесторов напугали планы», а объем прогнозируемых затрат превосходит аналогичные планы конкурентов, включая Google и Microsoft. При этом генеральный директор Amazon Энди Джасси ожидает высокой долгосрочной окупаемости вложений с учетом «высокого спроса на существующие продукты и перспективные возможности, такие как искусственный интеллект, микросхемы, робототехника и спутники на низкой околоземной орбите».

По информации Reuters, акции Amazon закрылись с падением на 4,4% в ходе обычных торгов на бирже «на фоне усиления опасений по поводу огромной стоимости бума искусственного интеллекта». Опрошенные агентством биржевые эксперты полагают, что «рынок не одобряет значительные инвестиции при невысоких темпах роста» и добавляют, что гонка вложений приведет к превышению объема капзатрат Amazon над операционным денежным потоком.

Ранее акции Google и Microsoft упали на 2% и 6% соответственно после объявления этими компаниями о росте затрат на капитальные вложения. В совокупности Amazon, Microsoft, Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) намерены потратить в этом году более $630 млрд на цели, связанные с развитием ИИ.

Влад Никифоров