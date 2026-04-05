Новый метод войны: что известно об атаках Ирана на дата-центры

С 1 марта Иран начал атаковать американские дата-центры в странах Персидского залива. До этого публичная облачная инфраструктура никогда не подвергалась таким атакам — только в киберпространстве. Известно об ударах по центрам Amazon и Oracle в ОАЭ и Бахрейне. Это серьезный экономический ущерб — один крупный дата-центр оценивается в $6 млрд. Иран обещает уничтожать по одному такому центру за каждую «террористическую атаку» США и Израиля. Какие последствия у этих атак, и почему о них говорят, как о новом способе ведения боевых действий — в материале «Ъ».

Фото: Jim Vondruska / Reuters Дата-центр Amazon в штате Индиана, США

Хронология. С начала 2020-х американские компании — Microsoft, Google, Oracle, IBM — начали вкладываться в строительство дата-центров в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии — перспективные рынки, льготный налоговый режим, удобное расположение между Европой и Азией. Точное число дата-центров в странах Персидского залива не известно, но, например, в ОАЭ к концу 2025 года было 35 дата-центров, из которых чуть меньше половины считались крупными — с числом серверов до 5 тыс. Первые подтвержденные атаки Ирана произошли 1 марта, когда были поражены два дата-центра Amazon Web Services (AWS) в ОАЭ и один центр в Бахрейне. 2 апреля иранские СМИ сообщили об ударе по дата-центру Oracle в Дубае (власти Дубая это отрицали). Атаки производились с помощью беспилотников Shahed 136. Обоснование атак. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитная силовая структура, у которой сейчас сосредоточена большая часть власти в стране) объявил дата-центры «законными военными целями». КСИР обвинил американские технологические корпорации в поддержке военной и разведывательной деятельности США и Израиля. 31 марта КСИР через агентство Tasnim опубликовал список из 18 компаний, включая Microsoft, Google, Apple, Meta (объявлена в РФ экстремистской организацией и запрещена), Oracle, Intel, Cisco, Nvidia, заявив, что за каждую «террористическую акцию» в Иране будет уничтожен один дата-центр.

Ущерб и последствия. Атаки на дата-центры вызывают масштабные сбои в работе банков, платежных систем, облачных платформ для обработки данных и сервисов заказов такси. Одна минута простоя критической цифровой инфраструктуры может стоить организации миллионов долларов. Если смотреть на проблему с точки зрения образования, то, например, университеты, которые перенесли основные операции в облако, теряют доступ к системам управления обучением, студенческим информационным порталам, виртуальным классам и цифровым библиотекам. В результате срываются онлайн-занятия и экзамены, прерывается доступ к исследовательским данным. Последствия длятся неделями.

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / File Photo / Reuters Shahed 136

