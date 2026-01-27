Документальному фильму Amazon о Мелании Трамп прочат провал в прокате

Показ документального фильма «Мелания» о первой леди США стартует в кинотеатрах 30 января. Amazon вложила в картину около $40 млн, но, по прогнозам, едва ли отобьет хотя бы десятую часть затрат на съемки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша документального фильма о Мелании Трамп «Мелания»

Фото: Amazon Афиша документального фильма о Мелании Трамп «Мелания»

Фото: Amazon

По прогнозам Boxoffice.com, продажи билетов на премьерные выходные в США составят от $1 млн до $2 млн. На сайтах по продаже билетов указано, что на премьеру 30 января и в последующие дни еще много свободных мест.

По прогнозам же National Research Group, картина соберет в первые выходные проката в США и Канаде максимум $5 млн, сообщает портал Puck.

Кирилл Сарханянц