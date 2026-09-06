В аэропорту Майями загорелся грузовой самолет Amazon

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Майями загорелся самолет, сообщило NBC 6. По данным телеканала, он может принадлежать компании Amazon. На хвосте воздушного судна виден логотип компании.

Авария произошла примерно в 14:00 по местному времени. После посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, из него повалил дым. В аэропорту сообщили телеканалу, что инцидент связан с неисправностью самолета.

BBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации пишет, что загоревшееся судно — грузовой Boeing 767-300. Оно загорелось при посадке в аэропорту Майами-Дейд. Туда оно прибыло из аэропорта в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

В аэропорту в Майями подтвердили, что самолет принадлежит компании Prime Air — проекту Amazon. На место происшествия прибыли пожарные. Полеты в авиагавани приостановлены.