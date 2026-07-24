КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении центра обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне. Об этом сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу иранских военных. Атака стала ответом на ракетный удар США по строящейся атомной электростанции «Дарховейн».

«Силы КСИР нанесли удар и уничтожили здание разведывательного центра обработки данных американской компании Amazon, которая играет важную роль в предоставлении разведывательной поддержки американской армии, убивающей детей», — сообщили в пресс-службе КСИР.

21 июля КСИР сообщил об ударах крылатыми ракетами по этому же центру данных. Тогда в заявлении КСИР сообщалось о «значительном ущербе» дата-центру. Удар по АЭС «Дарховейн» на юго-западе Ирана произошел в ночь на 19 июля.