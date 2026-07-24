КСИР заявил об уничтожении дата-центра Amazon в Бахрейне
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об уничтожении центра обработки данных американской компании Amazon в Бахрейне. Об этом сообщает местное агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу иранских военных. Атака стала ответом на ракетный удар США по строящейся атомной электростанции «Дарховейн».
«Силы КСИР нанесли удар и уничтожили здание разведывательного центра обработки данных американской компании Amazon, которая играет важную роль в предоставлении разведывательной поддержки американской армии, убивающей детей», — сообщили в пресс-службе КСИР.
21 июля КСИР сообщил об ударах крылатыми ракетами по этому же центру данных. Тогда в заявлении КСИР сообщалось о «значительном ущербе» дата-центру. Удар по АЭС «Дарховейн» на юго-западе Ирана произошел в ночь на 19 июля.
Уничтожение дата-центра Amazon в Бахрейне Корпусом стражей исламской революции (КСИР) является частью продолжающейся эскалации между Ираном и США с начала 2026 года. Ранее, 1 марта 2026 года, КСИР заявлял о начале «самой ожесточенной наступательной операции» против США и Израиля. Напряженность обострилась, когда 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, а президент США Дональд Трамп тогда обещал, что удары будут продолжаться еще неделю. В ответ Иран нанес удары по Израилю и четырем арабским странам Персидского залива, где находятся американские военные базы: Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ. Например, 12 марта 2026 года МВД Бахрейна сообщало об ударе по топливным резервуарам на острове Мухаррак.