Met Gala грозит звездный байкот

В 2026 году вечер моды Met Gala может превратиться в площадку для политических интриг. Все из-за участия одной из самых богатых пар на благотворительном балу — основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес. Из-за этого многие звезды, включая актрис Зендею и Мэрил Стрип, проигнорируют мероприятие.





Традиционно Met Gala — одно из самых значимых событий в культурной сфере, его часто называют «Оскаром мира моды». Главная идея благотворительного вечера — обозначить, что фэшн-индустрия тоже часть искусства. Все средства идут исключительно на поддержку работы Института костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где и проходит сам бал.

Однако в 2026-м Met Gala может запомниться не экстравагантными нарядами на красной дорожке, а скандалами и интригами. Ведь главные спонсоры сделали событие скорее политическим, чем модным. Из-за них многие звезды решили бойкотировать вечер, рассказала журналист и автор телеграм-канала superficial space cadet Яна Лукина:

«В организаторах — Джефф Безос, владелец Amazon, и его супруга Лорен Санчес, которая уже какое-то время пытается стать большим игроком в мире моды. Деньги делают свое дело: позволяют попасть на обложки журналов, в первые ряды модных показов. И отношение к супругам довольно сложное, спорное. Это и понятно: кто в наше время любит миллиардеров? Часть потенциальных гостей, которых Анна Винтур хотела бы видеть на ступеньках Метрополитен-музея, пропустят мероприятие. По слухам от инсайдеров — а они тоже бывают что-то придумывают — как минимум Зендея и Мэрил Стрип отказались приходить, потому что не хотят быть аффилированными именно с Безосами».

Джефф Безос и его супруга, по слухам, потратили на спонсорство $10-20 млн. Их присутствие также повлияло на список приглашенных, пишет Daily Mail. Хотя более 30 лет состав гостей тщательно отбирала лишь Анна Винтур. Но «меценатов» критикуют не только за это. Еще в январе 2026 года, во время Недели высокой моды в Париже, Лорен Санчес появилась на показах Schiaparelli и Dior. Проблема в том, что именно в это время в Amazon и принадлежащей Безосу газете The Washington Post проходили масштабные сокращения.

В соцсетях пару назвали бессердечной и оторванной от реальности. Пользователи иронично отмечали, что «вкус нельзя купить на Amazon». Но все скандалы лишь подогревают интерес к Met Gala, считает основатель сообщества стилистов Валерия Малькова:

«Такие мероприятия, как Met Gala, должны быть вне политики, как спорт или искусство. Тем не менее, лес рубят — щепки летят. Такое отношение к Met Gala лишь подогревает к нему интерес, и я уверена, что гораздо больше людей прильнут к мониторам, чтобы увидеть: а что еще могут придумать те, кто творит моду относительно искусства. Тем более что тема Met Gala в 2026 году так и звучит: Costume Art ("Искусство костюма")».

Впрочем, журнал The Hollywood Reporter предполагает, что, например, Зендея пропустит Met Gala исключительно из-за плотного графика съемок. Отсутствие звезд на балу — случай не исключительный. Вот только сейчас причины отличаются, говорит фэшн-журналист и автор YouTube-шоу «БЕЗФИЛЬТРОВ» Анастасия Полетаева:

«В 2024 году Тейлор Свифт не пришла на Met Gala. По официальной версии, она поехала готовиться к концерту. В 2025 году не пришла Сара Джессика Паркер — где-то не уложились рабочие планы. Но существует слух, что из-за отказа от приглашения их отношения стали прохладнее. В 2026 году ситуация немного другая: Безос не только поддерживает Дональда Трампа, он и его супруга сломали многолетнюю принципиальную позицию Анны Винтур, которая никогда до этого не соглашалась на деловые отношения с республиканцами и отдавала обложки Vogue исключительно демократам. Но глянец переживает не лучшие времена — сейчас нужны деньги».

В 2025 году Зендея была сопредседателем благотворительного вечера. Ее выход на ковровую дорожку в белом костюме от Louis Vuitton и огромной шляпе породил вирусный мем, получивший название «Теория шляпы Зендеи». Фанаты шутили, что под странным головным убором она прячет тайны или даже своего жениха Тома Холланда. Пользователи соцсетей уже выдвинули новую теорию: вероятно, актриса решила пропустить бал, чтобы вновь не стать героиней мемов.

Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина