Ракета Ariane 6 вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Amazon

Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane 6 успешно вывела на орбиту 32 интернет-спутника, созданных для проекта Amazon Leo. Запуск состоялся 12 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Спутники отделились от носителя через 1 час 54 минуты после старта и были размещены на низкой околоземной орбите высотой около 465 км.

Как сообщил разработчик носителя, французская компания Arianespace, миссия VA267 стала первым из 18 запланированных запусков Ariane 6 по заказу Amazon. Она получила обозначение LE-01 (Leo Europe 01) и впервые использовала конфигурацию с четырьмя твердотопливными ускорителями (Ariane 64), что подтвердило способность носителя к масштабному развертыванию спутниковых группировок.

Проект Amazon Leo/Kuiper рассматривается как прямой конкурент системы Starlink компании SpaceX, которая уже располагает на орбите 9,6 тыс. спутников. Общий бюджет проекта превышает $10 млрд.