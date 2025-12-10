Amazon потратит $35 млрд на развитие ИИ в Индии и создаст там 1 млн рабочих мест

Amazon объявил о масштабных инвестициях в свой бизнес в Индии. Американский ритейлер намерен вложить $35 млрд до 2030 года на внедрение ИИ, наращивание экспорта страны и создание дополнительных рабочих мест.

Компания заявила, что уже вложила в индийскую экономику почти $40 млрд и прямо или косвенно поддерживает порядка 2,8 млн рабочих мест в стране. Новые инвестиции должны довести последний показатель до 3,8 млн к 2030 году.

Накануне Microsoft сообщила, что инвестирует $17,5 млрд в развитие в Индии ИИ-инфраструктуры, а также обучение и повышение квалификации специалистов в этой области. Ранее о вложении $15 млрд в строительство дата-центров для ИИ в Индии сообщал Google.

Кирилл Сарханянц