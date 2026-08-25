Ampere Analysis: за последние три года стриминговые сервисы подорожали на 15–30%

Средняя цена подписки на популярные американские стриминговые видеосервисы — Netflix, Disney+ и Amazon Prime Video — за последние три года выросла на 16–30%. К такому выводу пришли аналитики британской исследовательской компании Ampere Analysis. По их подсчетам, в период с августа 2023 года по июль 2026 года средняя подписка на Netflix подорожала на 16% (на $1,73), на Disney+ — на 17% (на $1,53), а на Amazon Prime — на 30% (на $1,47).

Существеннее всего за три года выросли цены в Европе: в Центральной и Восточной — в среднем на 18% (на $1,68), в Западной — на 16% (на $1,86). В США средняя стоимость подписки увеличилась на 15%, или на $1,7. Меньше всего — примерно на $1 — выросла средняя цена подписки в Африке к югу от Сахары.

Цены на самые дорогие варианты подписки росли быстрее, чем на бюджетные с рекламой, отмечают авторы исследования. Так что разрыв между дешевыми и дорогими вариантами подписки в этот период вырос. «Стриминговые сервисы диверсифицируют способы монетизации своей аудитории. Реклама становится все более важным источником дохода, снижая зависимость исключительно от цен на подписку»,— отметила старший менеджер по исследованиям Ampere Analysis Яника Юнтсон. Как отмечают авторы доклада, за последний год темпы роста цен на подписку замедлились, что отражает жесткую конкуренцию между сервисами и приближение цен к границе, выше которой потребители не готовы платить.

Яна Рождественская