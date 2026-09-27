Ум за интеллект зашел

Сразу несколько американских компаний, связанных со строительством и энергоснабжением дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ), отложили выход на биржу. Как сообщила The New York Times, инвесторы все более скептически оценивают перспективы отрасли на фоне растущего сопротивления местных жителей, которые опасаются роста тарифов на электроэнергию, нехватки воды и потери сельхозугодий. Недовольство дата-центрами стало одной из наиболее обсуждаемых в США тем перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство центра обработки данных в Техасе

Фото: Brandon Bell / Getty Images Строительство центра обработки данных в Техасе

Фото: Brandon Bell / Getty Images

В Дифайансе, небольшом городке на северо-западе Огайо, ни одна компания пока не объявляла о планах построить дата-центр. Но узнав, что к окружному агентству экономического развития уже обратились технологические гиганты, жители начали экстренно собирать подписи за референдум о запрете объектов мощностью более 25 МВт. Он пройдет 3 ноября. Пока же горсовет ввел полугодовой мораторий на рассмотрение заявок на строительство дата-центров. «Большинство людей чувствуют себя добычей крупного бизнеса»,— объяснила Reuters настроения местного населения основательница местной общественной группы Бекка Рапп.

Главный повод для тревоги — счета за свет: в июне они выросли в Дифайансе на 10–15% в годовом выражении. Огайо входит в зону оператора энергосистемы PJM, который обслуживает 13 штатов и проводит аукционы мощности, то есть платит электростанциям за готовность покрыть пиковый спрос. Ожидаемый спрос дата-центров взвинтил цены на этих аукционах более чем в десять раз за два года, а расходы, как и затраты на новые подстанции и линии электропередачи, распределяются между всеми потребителями.

Возмущение горожан усилилось летом, когда выяснилось, что за 2024–2025 годы бюджет штата Огайо недополучил более $2 млрд налога с продаж из-за льгот для операторов дата-центров, в том числе Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

На этом строит свою кампанию демократ Марси Каптур, которая борется за переизбрание в Палату представителей: она упрекает оппонентов в том, что те позволяют корпорациям перекладывать энергозатраты на жителей штата и вдобавок дарят технологическим гигантам миллиарды в виде налоговых льгот. Ее соперник республиканец Дерек Меррин возражает, что льготы приняли еще до его избрания в законодательное собрание штата.

Как сообщила на минувшей неделе The New York Times (NYT), волна недовольства докатилась и до Уолл-стрит. SB Energy, дочерняя компания японского SoftBank, которая строит в Огайо крупнейший в мире дата-центр для OpenAI, отложила запланированное на сентябрь IPO: банкиры не нашли достаточно покупателей при оценке проекта в сумму от $50 млрд. Компания пока не ввела в строй ни одного дата-центра и за первое полугодие получила $3,2 млрд чистого убытка, но рассчитывает на $439 млрд выручки в течение 20 лет начиная с 2028 года. Чтобы успокоить рынок, компания устроила звонок с инвесторами, на котором преимущества проекта представляла финансовый директор OpenAI (разработчика ИИ-агента ChatGPT) Сара Фрайар. Производитель малых ядерных реакторов Holtec и вовсе приостановил размещение на бирже, назвав главной причиной «неопределенность в развитии дата-центров». При этом еще в начале года ожидалось, что на отрасль должна была прийтись примерно треть всех IPO.

По данным исследовательской группы Data Center Watch, только за первые три месяца 2026 года сопротивление местных жителей заблокировало или задержало 75 проектов на $130 млрд — почти столько же, сколько за весь прошлый год.

18 июля противники дата-центров впервые провели общенациональную акцию: в 42 штатах прошли 142 протеста, больше всего их было в республиканском Техасе. «Однажды они просыпаются и узнают, что у них под боком построят это чудовище, и они этого не хотят»,— объяснила поведение местных жителей сооснователь организовавшей акции группы HumansFirst Эми Кремер.

По данным июньского опроса Reuters/Ipsos, поддержать строительство дата-центра рядом с домом готовы лишь 14% американцев. Формулу происходящего метко определил журнал Vox: «Американцы не знают, как бороться с ИИ, поэтому борются с дата-центрами».

Как отмечает NYT, беспокойство по поводу дата-центров стало редкой проблемой, которую разделяют избиратели обеих партий. В одном только Огайо моратории на строительство действуют уже в 138 муниципалитетах, а губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул в июле ввела первый в стране распространяющийся на весь штат мораторий на новые крупные дата-центры. Администрация Дональда Трампа, для которой ИИ-инфраструктура — острие соперничества с Китаем, попыталась успокоить избирателей, взяв с технологических гигантов обещание самостоятельно оплачивать электроэнергию для своих дата-центров. Но будет ли это обещание исполняться — вопрос открытый. Сам же президент склонен видеть за протестами происки врагов: в середине сентября он написал в своей соцсети Truth Social, что те, кто пугает гибелью мира от ИИ и вредом дата-центров для округи,— те же люди, что недавно предрекали конец света из-за изменения климата и распространяли фейки о его сговоре с Россией, намекнув, что они работают на силы, не желающие добра Соединенным Штатам.

Тревогу, которая стоит за протестами, неожиданно разделили и сами создатели ИИ.

Гендиректор Anthropic (разработчика Claude) Дарио Амодеи призвал индустрию замедлиться, и с ним согласились даже главы компаний-конкурентов, включая Сэма Альтмана из OpenAI. 23 сентября, выступая в Совбезе ООН, Дарио Амодеи предупредил: «Если управлять им плохо, ИИ может представлять угрозу для человечества в целом». Судя по опросу Public First для издания Politico, 78% американцев также считают реальным сценарий, при котором ИИ уничтожит человечество.

Жителям Огайо, которых и без того раздражают счета за свет, трудно объяснить, почему они должны отдавать свою землю под технологию, которую опасаются даже ее создатели. Банкиры, впрочем, называют нынешние трудности временными: по оценке американской инвестиционной компании PIMCO, к 2030 году в ИИ-инфраструктуру потребуется вложить более $5 трлн. Первой проверкой настроений рынка станет октябрьское IPO британской Nscale, следующей — размещение Anthropic. «Нельзя делать ставку на искусственный интеллект и при этом не поддерживать строительство инфраструктуры»,— уверен глава девелопера Host Digital Хармол Самра. Но решаться судьба этой инфраструктуры, похоже, будет не на Уолл-стрит, а в «глубинной Америке», в таких городах, как Дифайанс.

Евгений Балакин