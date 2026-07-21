КСИР заявил об ударе Ирана по зданию Amazon в Бахрейне и базе США в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе Ирана по американской военной базе в Иордании и центральной инфраструктуре компании Amazon в Бахрейне.

По данным иранской стороны, на военной базе был уничтожен истребитель F-15, стоявший в ангаре. Также утверждается, что силы КСИР крылатыми ракетами поразили радар системы противовоздушной обороны.

США и Иран возобновили боевые действия в начале июля. Американские силы наносят удары по иранской инфраструктуре, Тегеран бьет по базам США на Ближнем Востоке. По данным Axios, Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники предложили США и Ирану 10-дневное прекращение огня.