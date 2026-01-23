Reuters узнало о планах Amazon провести крупнейшее сокращение в истории компании

Amazon планирует провести второй раунд сокращений на следующей неделе. В октябре компания уже уволила 14 тыс. офисных работников. В этот раз корпорация намерена сократить примерно столько же сотрудников, то есть около 30 тыс. в общей сложности. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, увольнения могут начаться 27 января. Речь идет о сотрудниках следующих подразделений:

Amazon Web Services (разработка облачных баз данных);

розничная торговля;

Prime Video (стриминговый сервис);

отдел кадров (People Experience and Technology).

Источники Reuters предупредили, что полный масштаб изменений пока неясен, и планы Amazon могут поменяться. Во внутреннем письме руководство Amazon объяснило сокращения развитием программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. «ИИ — самая революционная технология, которую мы видели со времен изобретения интернета, и она позволяет компаниям внедрять инновации гораздо быстрее, чем когда-либо прежде»,— цитирует Reuters документ.

Однако гендиректор Amazon Энди Джасси сказал аналитикам компании по итогам третьего квартала 2025 года, что увольнения «на самом деле не обусловлены финансовыми причинами и даже не связаны с искусственным интеллектом». Он связал это с бюрократией в корпорации: «В итоге у вас оказывается гораздо больше людей, чем было раньше, и гораздо больше уровней иерархии».

Всего в Amazon работают около 1,6 млн человек, большинство — на складах и в центрах обработки заказов. В 2022 году корпорация сократила около 27 тыс. рабочих мест. С учетом октябрьских увольнений новый раунд сокращений станет крупнейшим в истории компании. Amazon была создана в 1994 году. Штаб-квартира находится в Сиэтле.