WSJ: Amazon хочет возродить шоу «Кандидат» с Трампом-младшим в роли ведущего

Реалити-шоу «Кандидат» («The Apprentice»), прославившее некогда Дональда Трампа, может вернуться. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании Amazon. По данным газеты, компания обсуждает возможность перезапуска телешоу. На роль ведущего рассматривается кандидатура Дональда Трампа-младшего. Передача должна будет выходить на сервисе Amazon Prime.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп-младший (слева) с отцом

Фото: Mike Segar / Reuters Дональд Трамп-младший (слева) с отцом

Шоу «Кандидат» выходило на телеканале NBC с 2004 по 2017 годы. Участники боролись за право работать в компании Трампа. В каждом выпуске они, разделившись на две команды, выполняли бизнес-задания. Победившая команда встречалась с ведущим для разбора ошибок, а потом он выгонял одного из участников со словами «Вы уволены!»

Дональд Трамп был первым ведущим шоу и оставался им до 2015 года. Оно принесло ему известность и имидж жесткого и успешного предпринимателя, «короля сделок».

Amazon получила права на шоу в 2022 году, купив кинокомпанию MGM и ее активы, среди которых был и «Кандидат». «С момента приобретения MGM мы ведем предварительные внутренние дискуссии о будущем “Кандидата”»,— заявили газете в Amazon.

Инициатива по возрождению шоу, по мнению экспертов, должна рассматриваться как часть более широкой стратегии Amazon по укреплению связей с администрацией господина Трампа и его семьей. Ранее Amazon MGM выкупила права на фильм «Мелания» о первой леди США за $40 млн.

Николай Зубов