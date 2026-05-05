Amazon позволит другим компаниям использовать свою глобальную логистическую сеть

Американская корпорация Amazon запускает новое логистическое предложение Amazon Supply Chain Services (ASCS), позволяющее сторонним компаниям использовать ее глобальную транспортную и логистическую сеть. Amazon заявила, что такие крупные производители потребительской продукции, как Procter & Gamble, 3M, и American Eagle Outfitters уже присоединились к новой программе.

После сообщения о запуске ASCS акции конкурентов Amazon на логистическом рынке — компаний UPS и Fed-Ex — упали на 10%. Эксперты уже сравнивают новую услугу Amazon с ее облачным сервисом Amazon Web Services (AWS), которым пользуются миллионы корпоративных и розничных клиентов. Благодаря этому AWS стал ведущим в мире провайдером облачных услуг с годовым оборотом около $130 млрд.

Евгений Хвостик

