Amazon купил спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд

Интернет-корпорация Amazon объявила о покупке американской компании Globalstar. Компания управляет сетью из 48 низкоорбитальных спутников мобильной связи и интернета. Сумма сделки составляет $11,57 млрд.

О планах Amazon в отношении Globalstar стало известно в конце марта. По мнению экспертов, покупка оператора низкоорбитальных спутников позволит Amazon укрепить свои позиции на развивающемся рынке спутникового интернета. Сейчас лидером на этом рынке считается Starlink Илона Маска.

Сделка также поможет Amazon в развитии собственного проекта Amazon Leo. Для его реализации на низкую орбиту уже выведен 241 спутник. Покупка Globalstar сделает Amazon партнером Apple, которая в 2024 году инвестировала в Globalstar $1,5 млрд. Производитель iPhone тогда получил 20% спутникового оператора, а также обязательство Globalstar резервировать 85% мощностей спутниковой сети для нужд Apple.

В рамках сделки с Globalstar компании Amazon и Apple подписали соглашение о предоставлении спутниковой связи для текущих и будущих функций iPhone и Apple Watch, в том числе при помощи спутников Amazon Leo. Сейчас Globalstar обеспечивает спутниковую связь для iPhone 14 и более поздних моделей, а также для Apple Watch Ultra 3.

