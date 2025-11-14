WSJ: Amazon и Microsoft поддерживают ограничение экспорта чипов Nvidia в Китай

Amazon и Microsoft поддерживают принятие законопроекта, который предусматривает дальнейшее ограничение экспорта чипов компании Nvidia в Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По их данным, разработчик искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic также поддерживает такие меры.

Речь идет о законопроекте Gain AI Act, рассматриваемом Конгрессом США,— в соответствии с ним производители чипов должны удовлетворить спрос в США, прежде чем экспортировать свою продукцию в страны, на которые наложены ограничения. В отношении экспорта продвинутых чипов Nvidia в КНР уже действуют довольно жесткие ограничения. Ожидалось, что некоторые из них могут быть отменены после встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в конце октября. Однако после нее господин Трамп заявил, что готов смягчить некоторые ограничения, но не в отношении наиболее передовых ИИ-чипов, в частности Blackwell.

Nvidia критикует такую политику и требует разрешить ей активнее экспортировать чипы в Китай. WSJ отмечает, что поддержка Amazon и Microsoft этого законопроекта — редкий случай, когда корпорации действуют вопреки интересам Nvidia, которая является их основным поставщиком чипов и в целом контролирует 80% рынка процессоров для ИИ. По мнению издания, их позиция отражает остроту конкуренции американских и китайских компаний в сфере ИИ. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуан недавно заявлял, что Китай незначительно отстает от США в этой сфере и может выиграть у них ИИ-гонку.

