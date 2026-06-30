Капитализация ведущих технологических компаний США снизилась в июне на $2,3 трлн
Суммарная капитализация компаний так называемой «Великолепной семерки» высокотехнологичных компаний (Nvidia, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Tesla) сократилась более чем а $2,3 трлн. Об этом сообщает Financial Times.
Как отмечает издание, это стало следствием переориентации инвесторов с компаний, тратящих сотни миллиардов на ИИ-инфраструктуру, и на производителей чипов и иного оборудования, которые фактически зарабатывают на этих расходах.
В то время как показатели компаний «семерки» снижаются, Филадельфийский полупроводниковый индекс взлетел на 93% с начала года, демонстрируя лучший результат с 1999 года.
Ценные бумаги компаний, поставляющих физические компоненты, таких как Micron, Intel и Western Digital выросли втрое, а Sandisk прибавил более 760% на фоне ожидаемого дефицита памяти, который продлится как минимум до 2028 года.
Капитализация тайваньской TSMC превысила $2 трлн, а нидерландская ASML подорожала на 60%. Управляющие фондами признаются, что избегают большинство бумаг «семерки», но активно вкладываются в производителей устройств для охлаждения, кабелей и тд, чья выручка «зашкаливает» благодаря ИИ-гонке.
Снижение капитализации ведущих технологических компаний США в июне на $2,3 трлн, а также падение NASDAQ 100 на более чем $1 трлн в июле 2024 года, были вызваны обеспокоенностью инвесторов о том, насколько инвестиции в ИИ окупятся ростом доходов корпораций в краткосрочной перспективе. Аналитики указывают на риск «пузыря ИИ» на рынке. В ноябре 2025 года каждый второй портфельный управляющий, опрошенный Bank of America, заявил об этой опасности. Даже руководители Alphabet и Tesla своими отчетами не смогли убедить инвесторов в скорой окупаемости вложений в ИИ.
На фоне этих опасений инвесторы переориентируются на компании, производящие оборудование, необходимое для развития ИИ, такие как чипы памяти и инфраструктурные компоненты. Приток средств в фонды, ориентированные на IT-компании, был максимальным за последние 4,5 года, составив $19,4 млрд в октябре 2025 года. Morgan Stanley отмечает смещение индустрии полупроводников к ИИ. Такие изменения привели к тому, что фондовые индексы Тайваня и Южной Кореи стали лидерами роста за счет спроса на инфраструктурные компании для ИИ.
Концентрация инвестиций несет риски перегрева, и индикатор Bull & Bear от BofA поднялся до высокого уровня, сигнализируя «продавать». Ранее уже были случаи, когда крупные компании, такие как Microsoft, сокращали капитализацию из-за опасений инвесторов о рентабельности ИИ-инвестиций. Например, в январе 2026 года капитализация Microsoft уменьшилась на $357 млрд после публикации отчета, показавшего замедление роста продаж облачных услуг при рекордных инвестициях в ИИ. Аналогичная ситуация произошла с Nvidia, чья ценность снизилась на $593 млрд после запуска ИИ-модели DeepSeek.