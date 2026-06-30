Капитализация ведущих технологических компаний США снизилась в июне на $2,3 трлн

Суммарная капитализация компаний так называемой «Великолепной семерки» высокотехнологичных компаний (Nvidia, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Tesla) сократилась более чем а $2,3 трлн. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, это стало следствием переориентации инвесторов с компаний, тратящих сотни миллиардов на ИИ-инфраструктуру, и на производителей чипов и иного оборудования, которые фактически зарабатывают на этих расходах.

В то время как показатели компаний «семерки» снижаются, Филадельфийский полупроводниковый индекс взлетел на 93% с начала года, демонстрируя лучший результат с 1999 года.

Ценные бумаги компаний, поставляющих физические компоненты, таких как Micron, Intel и Western Digital выросли втрое, а Sandisk прибавил более 760% на фоне ожидаемого дефицита памяти, который продлится как минимум до 2028 года.

Капитализация тайваньской TSMC превысила $2 трлн, а нидерландская ASML подорожала на 60%. Управляющие фондами признаются, что избегают большинство бумаг «семерки», но активно вкладываются в производителей устройств для охлаждения, кабелей и тд, чья выручка «зашкаливает» благодаря ИИ-гонке.

Екатерина Наумова