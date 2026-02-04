Amazon будет использовать ИИ для ускорения производства кино и сериалов

Amazon MGM Studios собирается использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения создания фильмов и сериалов, а также для снижения издержек при их производстве. Об этом в интервью Reuters заявил Альберт Чэн — вице-президент Amazon MGM, возглавляющий подразделение «Студия ИИ» (AI Studio).

По его словам, Amazon MGM собирается запустить закрытое бета-тестирование применения новых инструментов ИИ в создании кино в марте, а уже в мае собирается представить его первые результаты. «Мы принципиально убеждены в том, что ИИ может ускорить (производство кино.— “Ъ”), но не заменить те инновации и уникальные аспекты, которые в создание работ привносят люди»,— заявил господин Чэн. Сообщается, что Amazon MGM уже использовала ИИ при создании своего сериала «Дом Давида», два сезона которого были выпущены в прошлом году.

Amazon с октября сократила 30 тыс. сотрудников, в том числе в стриминговом видеосервисе Prime Video, объясняя это в числе прочего развитием ИИ. Многие актеры, певцы и другие деятели искусства критикуют использование ИИ в создании музыки, кино и других произведений.

Яна Рождественская