Дата-центр Amazon в ОАЭ вышел из строя после иранских ударов

Работа одного из дата-центров облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) в Объединенных Арабских Эмиратах была нарушена из-за пожара. Об этом пишут СМИ, в том числе Reuters, со ссылкой на заявление Amazon.

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Компания сообщила, что в дата-центре AWS произошел пожар и отключилось электричество после того, как в него попали некие «предметы». В Amazon не сообщили подробностей, однако, как отмечают СМИ, скорее всего, дата-центр был поврежден в ходе одного из иранских ударов.

Иранскими ударами, нанесенными в ответ на начало военной операции США и Израиля против этой страны, было в числе прочего повреждено несколько важных зданий и других объектов в ОАЭ. В частности, повреждения получили самый высокий небоскреб в мире «Бурдж Халифа», дубайский аэропорт и крупнейший на Ближнем Востоке контейнерный порт Джебель-Али.

Яна Рождественская