Amazon MGM Studios начала поиск нового исполнителя роли Джеймса Бонда

Компания Amazon MGM Studios сообщила, что проводит кастинг актеров на роль Джеймса Бонда.

«Мы не планируем комментировать конкретные детали, но поделимся новостями со всеми поклонниками 007 как только наступит нужный момент»,— отметила киностудия.

После выхода предыдущего фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли — прошло пять лет. В 2022 году компания Amazon приобрела MGM Studios, в 2025 году компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. В июне 2025 года режиссером нового фильма был назначен Денни Вильнев, работавший над «Дюной». В августе 2025 года стало известно, что сценарий к фильму напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

Летом 2025 года также появилась информация о том, что в числе главных кандидатов на роль агента 007 есть такие актеры, как Том Холланд, Харрис Дикинсон и Джейкоб Элорди. Осенью назывались и другие кандидаты. А в январе 2026 года британский актер Каллум Тернер заявил, что его утвердили на роль Бонда. Киностудия все эти сообщения не комментировала.

Алена Миклашевская