Amazon MGM Studios начала поиск нового исполнителя роли Джеймса Бонда

Компания Amazon MGM Studios сообщила, что проводит кастинг актеров на роль Джеймса Бонда.

Идрис Эльба

Фото: Mina Kim / Reuters

Том Холланд

Харрис Дикинсон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джейкоб Элорди

Тимоти Шаламе

Фото: Carlos Barria / Reuters

Остин Батлер

Глен Пауэлл

Фото: Mike Blake / Reuters

Том Харди

Каллум Тернер

Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

Генри Кавилл

Аарон Тейлор-Джонсон

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Джек Лоуден

«Мы не планируем комментировать конкретные детали, но поделимся новостями со всеми поклонниками 007 как только наступит нужный момент»,— отметила киностудия.

После выхода предыдущего фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли — прошло пять лет. В 2022 году компания Amazon приобрела MGM Studios, в 2025 году компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. В июне 2025 года режиссером нового фильма был назначен Денни Вильнев, работавший над «Дюной». В августе 2025 года стало известно, что сценарий к фильму напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки».

Летом 2025 года также появилась информация о том, что в числе главных кандидатов на роль агента 007 есть такие актеры, как Том Холланд, Харрис Дикинсон и Джейкоб Элорди. Осенью назывались и другие кандидаты. А в январе 2026 года британский актер Каллум Тернер заявил, что его утвердили на роль Бонда. Киностудия все эти сообщения не комментировала.

Алена Миклашевская

Эволюция стиля Джеймса Бонда

Шон Коннери — легендарный Джеймс Бонд, который доказал, что сочетание хорошего костюма и Aston Martin навсегда останется непобедимым комбо
На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

На фото: кадр из фильма «Голдфингер», 1964 год

Фото: Getty Images

Портным Шона Коннери во время его участия в бондиане был лондонский мастер Энтони Синклейр. Кстати, актер после съемок оставил большинство костюмов себе

Фото: Getty Images

Джордж Лэзенби останется в памяти поклонников как не самый удачный преемник Коннери, успевший сыграть всего в одном фильме о 007. Но и у него были сильные стилистические моменты. Например, синий анорак, который явно опережал свое время
На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

На фото: кадр из фильма «На секретной службе Ее Величества», 1969 год

Фото: East News

Джеймс Бонд Роджера Мура хорошо смотрелся не только в костюме. Именно он представил черную водолазку как тактическую одежду для шпионов — прием, который получил множество отсылок в поп-культуре
На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

На фото: кадр из фильма «Живи и дай умереть», 1973 год

Фото: Getty Images

Дуглас Хэйворд, портной для фильмов бондианы времен Роджера Мура, шел в ногу со временем. Его агент 007 одевался в приталенные серые костюмы, которые подходили стилю начала 1980-х
На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

На фото: кадр из фильма «Только для твоих глаз», 1981 год

Фото: Getty Images

Белый смокинг в казино — явно дань Шону Коннери. Кстати, Роджер Мур обошел Шона Коннери по количеству фильмов о Бонде: семь у Мура и шесть у Коннери
На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

На фото: кадр из фильма «Осьминожка», 1983 год

Фото: East News

Бонд Тимоти Далтона не вошел в историю как идеальный образец агента 007, однако его гардероб стоит отметить отдельно. Например, кожаную куртку Kenzo из фильма «Искры из глаз» (1987)

Фото: East News

Смокинг Далтона, который играл более молодого Джеймса Бонда, создала марка Stefano Ricci
На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

На фото: кадр из фильма «Лицензия на убийство», 1989 год

Фото: East News

В своем дебютном фильме в роли 007 Пирс Броснан продемонстрировал идеальный морской образ: бежевые брюки, голубая рубашка и двубортный блейзер с позолоченными пуговицами. Все как по учебнику
На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

На фото: кадр из фильма «Золотой глаз», 1995 год

Фото: Getty Images

Воплощение строгого и сдержанного образа середины 1990-х: бежевое пальто (camel coat), костюм и изобретательный гаджет в руках
На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

На фото: кадр из фильма «Завтра не умрет никогда», 1997 год

Фото: Getty Images

Ян Флеминг в своих романах писал, что Бонд носил Rolex, однако при Броснане агент 007 сменил их на Omega Seamaster (над этой трансформацией даже пошутили сценаристы в «Казино "Рояль"»)
На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

На фото: кадр из фильма «Умри, но не сейчас», 2002

Фото: East News

Дружба Brioni и Крейга продлилась недолго, всего один фильм. Начиная с «Кванта милосердия» Джеймс Бонд одевался исключительно в Tom Ford. Причем марка создавала не только костюмы, но и очки для 007. Синий смокинг из «Координаты "Скайфолл"» стал, пожалуй, самой стильной альтернативой black tie на большом экране
На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

На фото: кадр из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», 2012 год

Фото: East News

