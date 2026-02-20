Amazon стал крупнейшей в мире компанией по продажам

Американский ритейлер Walmart сообщил, что его выручка по итогам 2025 года составила $713,2 млрд. Ранее годовую отчетность представил онлайн-ритейлер Amazon — он закончил 2025 год с выручкой $716,9 млрд. Тем самым Amazon обогнал конкурента, став крупнейшей в мире компанией по продажам. Walmart удерживал эту позицию в течение 13 лет.

Как отмечает CNN, хотя основным бизнесом обеих компаний является ритейл (в случае с Walmart прежде всего в физических магазинах, а у Amazon — онлайн), последняя все активнее развивает другие направления. Основным драйвером роста в последние годы является облачный сервис Amazon Web Services, хотя он и уступает по выручке ритейл-подразделениям — $129 млрд против $464 млрд.

По рыночной капитализации Amazon уже давно обогнал Walmart — его капитализация составляет $2,2 трлн, в то время как капитализация Walmart лишь в этом году впервые превысила $1 трлн.

Яна Рождественская