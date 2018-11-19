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06 августа, вторник
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Краснодар. Кубань, Адыгея
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17:13
ЦИК не согласился с жалобой Гудкова на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму
16:29
Объем производства сельхоз продукции на Кубани вырос на 2,4%
15:52
На предпринимателя в Крымске завели уголовное дело за отсутствие спасателя в бассейне
15:23
Региональные банки Кубани улучшили позиции в общероссийском рейтинге
14:54
В Московском микрорайоне откроется новая школа стоимостью более 1,2 млрд рублей
14:18
На начальника филиала УФСИН Кубани заведено дело за получение взятки
13:38
В Краснодаре к архитектурным нормам привели 400 фасадов
12:03
ФК «Краснодар» за год снизил выручку на 1,3 млрд рублей
11:11
Строительство водозабора на участках для многодетных семей в Краснодаре завершается
11:04
Кубанские приставы ловили должников на дороге к морю
09:43
В Туапсинском районе приостановили деятельность летнего лагеря
09:02
В Сочи восстанавливают размытую трассу Джубга – граница с Абхазией
08:32
Два человека погибли в ДТП большегруза и «восьмерки» возле Тамани
05/08
Начальником уголовного розыска Краснодарского края назначен Александр Бондарев
05/08
На Кубани женщина зарезала мужа и своего пятилетнего сына
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«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
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(обновлено: 31.01.2019)
Пресс-релизы ВТБ
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ВТБ в Cочи проведет встречу с акционерами
Банк ВТБ приглашает частных инвесторов, акционеров и клиентов группы ВТБ принять участие в бесплатном семинаре по трейдингу и биржевой торговле, который пройдёт в Сочи 1 февраля 2018 г.
ВТБ и компания Связной | Евросеть запустили сервис по пополнению
иностранных банковских карт наличными
За 2018 год ВТБ Лизинг предоставил клиентам более 20 тысяч вагонов
ВТБ Лизинг нарастил портфель в сегменте «Авто» на 10%
ВТБ улучшает условия по вкладам
ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6 п.п.
ВТБ достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка «Возрождение»
Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 млрд рублей
Компания ВТБ Страхование на четверть увеличила объем сборов в Краснодарском крае
ВТБ: на ЧМ-2018 в Сочи болельщики совершили больше всего операций по картам
На Кубани футбольные болельщицы чаще мужчин используют карту ВТБ
Более половины всех корпоративных кредитов ВТБ в ЮФО выданы на Кубани
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Как заливало Краснодар
В столице Кубани за день выпала месячная норма осадков
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С детства — на яхте
В Чеченской республике прошла первая детская парусная регата
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День России
На Главной городской площади Краснодара
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Как Абрау-Дюрсо открыло курортный сезон – 2019
На набережной озера прошли экстремальные гонки и мастер-классы
Фотогалерея
«КарнавалЛето» в Сочи дал старт курортному сезону
25 и 26 мая в олимпийской столице 2,5 тыс. человек прошли шествием от цирка к площади Зимнего театра
Фотогалерея
Прокатиться на болиде
Росгонки провели презентацию новых услуг на сочинском автодроме
Фотогалерея
По горному склону в бикини
В Сочи на курорте «Роза хутор» прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel
Фотогалерея
Проигрыш на чужом поле
«Краснодар» проиграл «Ростову»
Фотогалерея
10 000 бабочек на «Солнечном острове»
Фоторепортаж с благотворительного фестиваля в Краснодаре
фотогалерея
По главной улице на байке
В Краснодаре прошла международная мотовыставка ЮМЭКС 2018
Фотогалерея
Приворотный спорт
10 декабря - Всемирный день футбола
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Интервью
Виктор Тусиков: «Мы создаем жилищную экосистему»
О переходе на эскроу-счета и перспективах ипотечного рынка в регионе рассказал управляющий банком ВТБ…
пресс-релиз
Банк УРАЛСИБ
Банк запустил акцию «Круглый ноль целый год»
Альфа Страхование
Работа с личными проблемами сотрудников увеличивает эффективность компании
Кемпински Гранд Отель Геленджик
29 июня 2019 г. состоялось открытие пляжного комплекса «Кемпински Гранд Отель Геленджик»
Группа НМТП поздравила выпускников "Ушаковки"
137 молодых специалистов получили дипломы
Банк «Открытие»
Банк подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ
ССК
Торжественное открытие жилого комплекса «Трилогия»
«Ростелеком»
Оператор запустил «Игровой Маркет»
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия