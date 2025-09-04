ВТБ: каждая третья семья покупает недвижимость благодаря маткапиталу

По статистике банка, материнским капиталом воспользовался каждый третий клиент, оформивший жилищный кредит в текущем году (всего более 15 тысяч человек).

Это рекордная доля заемщиков, в 1,8 раза превышающая прошлогодний результат, заявил в рамках ВЭФ-2025 заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Большинство клиентов, использующих материнский капитал в ипотечных сделках, направляют средства на первоначальный взнос, так как это упрощает процесс приобретения недвижимости. При этом социальную выплату также можно направить на досрочное погашение жилищного кредита.

«Материнский капитал — действенный инструмент, позволяющий семьям реализовать мечту о собственном доме. Благодаря программе "семейная ипотека", ставшей в этом году основным стимулом для рынка недвижимости, мы наблюдаем существенный рост числа сделок с использованием материнского капитала»,— подчеркнул Александр Пахомов.