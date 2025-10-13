В ВТБ спрогнозировали наступление технологического суверенитета в финансовом секторе к 2028 году

Наступление технологического суверенитета в российском финансовом секторе можно ожидать в ближайшие два-три года, до конца 2028 года, спрогнозировал в рамках «Финополис-2025» Сергей Безбогов, старший вице-президент, заместитель руководителя технологического блока ВТБ.

«На мой взгляд, мы многое сделали за последние три-четыре года и находимся на верном пути. Так что два-три года вполне себе нормальный срок, чтобы стать действительно суверенными в инфраструктурных технологиях в нашем финансовом секторе. Весь рынок осознал, что импортозамещение — это не беда и не нагрузка, а это наше будущее. И те архитектурные принципы, которые сейчас закладываются всеми нами в новые решения, это залог того, что мы будем использовать эти решения если не десятилетия, то много лет точно. Я бы сказал, что те архитектурные решения, которые мы прорабатываем сейчас вместе с вендорами, будут нами активно использоваться в ближайшие несколько лет»,— отметил Сергей Безбогов.

По его словам, для крупных компаний использование импортозамещенных технологий — это «потребность сегодняшнего дня», они обходятся существенно дешевле используемых в большинстве случаев сегодня решений транснациональных ИТ-корпораций. «К этому рано или поздно придет большинство стран мира, включая те, кому сейчас доступны решения мировых ИТ-гигантов»,— добавил Сергей Безбогов.