ВТБ: биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля

За первое полугодие с кражами своих средств столкнулись всего 0,0025% клиентов, подключивших государственную биометрию. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

При попытке мошенников вывести деньги срабатывает антифрод-система банка, которая требует подтверждение операций по лицевой биометрии. Злоумышленники не могут пройти эту проверку, даже имея фото клиента или сгенерированное с помощью нейросетей изображение. Таким образом, подобные кражи предотвращаются практически в 100% случаях.

В ситуациях, когда пользователь под влиянием мошенников сам переводит им деньги, банк стремится спасти их «на последней миле». Если клиент заходит в мобильный банк во время звонка с подозрительного номера или устанавливает программы удаленного доступа, банк отправляет клиенту СМС и push-предупреждение об атаке мошенников.

«Биометрические технологии уже изменили нашу повседневную жизнь — с их помощью мы делаем покупки, проходим на работу, оплачиваем проезд в транспорте. Для финансовых сервисов биометрия — новый этап эволюции, это самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Ожидаем, что в ближайшем будущем биометрия станет отраслевым стандартом и подстегнет развитие новых цифровых сервисов, которые позволят в том числе искоренить проблему мошенничества»,— прокомментировал Александр Пахомов.

Ранее аналитики оценивали, что подтверждение операций по лицу до конца года может сберечь от мошенников более 2 млрд рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов. Главная причина сдачи биометрии для каждого второго россиянина — защита средств от мошенников, показал опрос ВТБ*. 23% отметили удобство без документов и карт, 22% — быструю авторизацию в банках и на Госуслугах, 21% — снятие наличных без карты и телефона, 15% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах**.