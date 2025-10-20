Российские банки внедряют новые инструменты борьбы с мошенниками

Отечественные банки сообщают о новых способах предотвращения мошенничества. В ВТБ заявили о запуске СМС-уведомлений о первом входе в онлайн-приложение банка с любого устройства.

Уточняется, что это позволит оперативно отреагировать, если доступ к онлайн-банку получили мошенники.

«В СМС-сообщении будет указано имя устройства или браузера (при входе с компьютера). Если клиент не входил в свой онлайн-банк, он сможет "выгнать" мошенников из своего аккаунта, сбросив сессии. После сброса сессий вход будет возможен только с использованием двухфакторной аутентификации (пароля и временного кода из СМС)»,— уточнили в пресс-службе ВТБ.

В банке отметили, что также пользователь сможет самостоятельно заблокировать аккаунт через онлайн-банк или по номеру горячей линии.

Напомним, ранее банки сообщали о таких мерах защиты, как подтверждение транзакций через NFC (приложив банковскую карту к смартфону с Android ОС) или с помощью биометрии, а также самоограничение на онлайн-кредиты, снятие средств по QR в банкомате и другие операции.