ВТБ: рынок сбережений вырастет на 17% к концу года

Рынок сбережений в России по итогам 2025 года вырастет на 17% и достигнет 67,2 трлн рублей.

В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами. Стабильный прирост сбережений отражает смену финансовой культуры: потребители все реже действуют импульсивно и все чаще принимают рациональные финансовые решения. Об этом в рамках ВЭФ заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Основным драйвером остаются рублевые сбережения. По оценке аналитиков банка, их портфель к концу года увеличится на 18%, почти до 63,5 трлн. Доля валютных накоплений сократится на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

«Рост рынка на 17% за год говорит о прочно укрепившемся тренде на осознанное сбережение. Мы видим фундаментальный сдвиг: россияне отдают предпочтения вкладам даже в период снижения ключевой ставки и пока не возвращаются к потребительской модели поведения. Депозит остается сейчас базовым инструментом для формирования сбережений россиян»,— прокомментировал Александр Пахомов.

Отмечается, что ВТБ с начала года нарастил вложения клиентов до 11,2 трлн рублей, к концу года пассивы превысят 12 трлн рублей.