ВТБ: спрос на снятие наличных у россиян снижается

По прогнозам аналитиков банка, в следующем году снятие наличных в российских банкоматах сократится. При этом доля безналичных оплат уже вышла на плато — с их помощью совершается почти 9 из 10 покупок. Такой прогноз в рамках форума FINOPOLIS 2025 озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее показатель по снятию наличных в банкоматах только рос, в том числе — в этом году (+3%). 2026 год может изменить тренд — ВТБ прогнозирует, что объем снятия сократится примерно на 5% — до 35,7 млрд рублей.

Одновременно растет рынок безналичной оплаты. Так, по итогам 2025 года клиенты ВТБ потратят 6,3 трлн рублей на свои покупки — по сравнению с прошлым годом рост составит 50%.

Рост доли безналичных платежей стал возможен благодаря интересу россиян к альтернативным инструментам. Игроки рынка запускают новые платежные инструменты и добавляют обновленные функции в уже запущенные сервисы. Важным фактором остается и программа лояльности: клиенты получают кешбэк бонусами или рублями в разных категориях, что стимулирует пользователей оплачивать покупки безналичными платежными инструментами.

«Трудно спорить с тем, что безналичные платежи уже стали основным способом оплаты: россияне начинают меньше снимать наличных в банкоматах и больше пользоваться цифровыми сервисами. Наши кошельки становятся более «технологичными»,— прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.