Российский бизнес вдвое чаще привлекает самозанятых

По данным ВТБ, в 2025 году средний и малый бизнес удвоил количество расчетов с самозанятыми. Рост их вовлеченности в работу компаний разных отраслей связан с простотой налогового режима, удобством цифровых сервисов и растущим спросом бизнеса на гибких специалистов. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках финала конкурса Бизнес Баттл в Калининграде.

«Самозанятые становятся все более важным сегментом российского предпринимательства и экономики. Этот режим создает прозрачные и доверительные отношения между компаниями и исполнителями, обеспечивает дополнительные поступления в бюджет. В ВТБ, по итогам 2025 года, мы ожидаем двукратного роста объема расчетов клиентов среднего и малого бизнеса с самозанятыми»,— отметил Денис Бортников.

В целом по России, по данным банка, 30% денежного потока формируют компании из сферы строительства, торговли и транспорта.

В январе августе 2025 года компании СМБ совершили через сервис банка свыше 120 тысяч переводов, что в 2,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Общий объем платежей составил более 22,6 млрд рублей, при этом объемы 2025 года на 20% больше, чем годом ранее.