В ВТБ подсчитали, сколько в России китайских компаний и их обороты

Количество китайских компаний, зарегистрированных в России, за 5 лет выросло более чем в два раза.

Их выручка превысила 3,3 трлн рублей. Соответствующие данные на ВЭФ представил замруководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Артем Кулик.

«По нашим подсчетам, на сегодняшний день в России зарегистрировано 13 тысяч китайских компаний, что на 23% больше, чем на конец 2024 года. В 2019 году называлась цифра в 6500 компаний. Выручка, которую сгенерировали эти 13 тысяч компаний в прошлом году, – более 3,3 триллиона рублей. На топ-40 китайских брендов – дочерних структур крупнейших китайских корпораций – приходится порядка 80% всей выручки компаний с китайским капиталом в России», - сказал представитель банка.

Топ-менеджер напомнил, что для России Китай занимает около трети всей внешней торговли (особенно заметна доля в импорте), а для Китая Россия — порядка 4–5% оборота. «Направления бизнес-взаимодействия, которые не охвачены или не до конца охвачены: химия, агроэкспорт, машиностроение, атомный контур», - считают в банке.

Как показал анализ работы китайских инвесторов, наибольший экономический эффект приносит локализация, это дорога в будущее. Под локализацией имеется в виду не отверточное производство, не переупаковку товаров, а владение российскими промышленными активами со стороны китайских инвесторов.

«По расчетам наших аналитиков, там, где китайские компании локализуются, выигрывают все: ниже себестоимость, ближе потребитель, доступнее господдержка и фондирование в локальных валютах. Есть несколько невероятных примеров локализации: те из китайских компаний, кто пришел сюда давно, сейчас начали пожинать лавры своей смелости и принятого в то время определенного риска. В частности, можно привести пример автомобилестроителей. Мы считаем, что локализация российских компаний в Китае – это светлое и не такое уж далекое будущее», - сказал Артем Кулик.