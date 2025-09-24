У инвесторов растет интерес к российским активам

В России завершено крупнейшее размещение акций с 2023 года. ВТБ привлек рекордные 85 млрд руб. Банковские аналитики отмечают, что уже в первый день общий спрос инвесторов превысил размер предложения, а совокупный объем достиг более 180 млрд руб.

Отмечается, что в процессе размещения активно участвовали как институциональные, так и частные инвесторы. Розничные клиенты приобрели 41% размещаемых акций, что подчеркивает высокий интерес к инвестициям в банк. Объем заявок от розничных клиентов составил около 50 млрд руб.

Эксперты отмечают, что данная сделка демонстрирует потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегий роста и стала одной из самых значительных с 2021 года.

В условиях высоких процентных ставок в 2024 году группа заработала рекордную чистую прибыль свыше 550 млрд руб., из которых 50% было направлено на дивиденды акционерам. Прогноз по прибыли на 2026 год составляет 650 млрд руб.