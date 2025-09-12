ВТБ: розничное кредитование вырастет на 9% на фоне снижения ключевой ставки

По оценкам аналитиков банка ВТБ, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования.

Прогнозируется рост рынка во втором полугодии на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж, считают аналитики, во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 трлн руб.) и кредиты наличными (2,3 трлн руб.). Даже несмотря на снижение ставок по рыночным программам, они останутся достаточно высокими. Поэтому основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется 3 из 4 ипотечных сделок в России.

Аналитики ВТБ уверены, что рынок сбережений физлиц отреагирует на решение регулятора пропорциональным снижением ставок по депозитам в течение следующих двух недель. Тем не менее, доходность по накопительным продуктам все равно останется в двузначном диапазоне — россияне сохранят тренд на накопления по ставкам, превышающим уровень инфляции.

«Снижения ключевой ставки, безусловно, сказываются на доходности по вкладам, при этом они остаются самым надежным и доступным инструментом накопления для миллионов россиян. Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие — почти нет»,— отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Александр Пахомов.