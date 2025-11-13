ВТБ: к концу 2025 года доллар может стабилизироваться до 82 рублей

На инвестиционном форуме «Россия зовёт! Краснодар» эксперты ВТБ Мои Инвестиции дали прогнозы по ставке, инфляции и курсу рубля.

Фото: пресс-служба ВТБ

По оценке аналитиков, к концу 2025 года курс рубля стабилизируется на уровне около 82 рублей за доллар, рост ВВП России составит 1,2%, инфляция — 6,8%. В 2025 году ЦБ уже начал цикл смягчения политики: ключевая ставка снижена с 21% до 16,5%. До конца 2025 года уровень может сохранится в диапазоне 16–16,5%. В 2026 году ожидается дальнейшее снижение до 13%.

«Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, который, по нашей оценке, продолжится в 2026 год. Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов. Сейчас можно зафиксировать высокие доходности по облигациям и сформировать диверсифицированный портфель с прицелом на 2026 год», — отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Управляющий директор управления инвестиционного консультирования ВТБ Мои Инвестиции Артём Маркин подчеркнул, что к концу 2027 года доходность покупки длинных гособлигаций может вдвое превысить доходность от вложений на банковский депозит. «Если размещать деньги не на 3–6 месяцев, а на 1,5–2 года, депозит даст около 9–11% годовых. А по длинным облигациям можно зафиксировать 14-15% — на горизонте 5,5–16 лет. На таком цикле доходность становится выше, чем по вкладам. Это один из самых интересных инструментов сейчас», — отметил он.

Инвестиционный стратег брокера ВТБ Алексей Корнилов добавил, что длинные ОФЗ особенно чувствительны к снижению ключевой ставки и позволяют зарабатывать на изменении рыночных ожиданий. «Инструменты вроде фондов денежного рынка тоже остаются актуальными. При доходности 16,5% и инфляции около 7% мы получаем почти двузначную реальную доходность — такую сегодня трудно найти где-либо в мире», — сказал он.

Краснодар впервые принял инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Мероприятие также состоялось 24 сентября в Санкт-Петербурге 7 октября в Екатеринбурге, 28 октября в Казани.