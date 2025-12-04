Краснодарский край и ВТБ Инфраструктурный Холдинг заключили соглашение о сотрудничестве

2 декабря 2025 года на полях 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики Краснодарского края и ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Документ предусматривает совместное участие в реализации крупных инфраструктурных проектов региона. Подписи в соглашении поставили министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Антон Новиков.

«Сегодня возможности бюджета как федерального, так и краевого небезграничные. Мы должны находить новые подходы к финансированию важных проектов. Именно поэтому привлечение частных инвестиций становится ключевым фактором устойчивого роста экономики Краснодарского края. Наше партнерство с ВТБ Инфраструктурный Холдинг — это шаг в правильном направлении. Соглашение открывает новые горизонты для совместной работы над проектами, которые помогут улучшить качество жизни жителей края и создать дополнительные рабочие места»,— отметил Алексей Юртаев.

Подписанное соглашение направлено на привлечение частных инвестиций и создание эффективных инструментов на основе механизма государственно-частного партнёрства. Это позволит реализовывать проекты, направленные на улучшение транспортной сети, коммунальной инфраструктуры и социальной сферы.

Особое внимание уделено концессионным соглашениям. Такая форма взаимодействия позволит эффективно решать задачи социально-экономического развития региона, включая строительство новых дорог, модернизацию энергетического комплекса и обеспечение качественной водой и энергией жителей Кубани.

«Мы рады анонсировать начало работы с таким динамично развивающимся регионом, как Краснодарский край. Для ВТБ Инфраструктурный Холдинг это — стратегический шаг по расширению портфеля проектов и укреплению присутствия на Юге России. Отдельно хотел бы отметить оптимистичный настрой и активность администрации региона и должностных лиц, ответственных за развитие инфраструктуры: в кротчайшие сроки была создана совместная рабочая группа, намечен ряд перспективных проектов. Мы готовы привнести нашу экспертизу и лучшие практики, чтобы вместе с командой края реализовывать стратегически значимые проекты для региона»,— добавил Антон Новиков.

Краснодарский край имеет стабильную положительную динамику роста по шкале «уровень развития ГЧП в регионе»: 2019 год — 52 место, 2023 год — 11 место, 2024 год — 8 место.

На сегодняшний день в крае реализуется 116 проектов. Общий объем инвестиций по ним превышает 377 млрд рублей, из них 318,5 млрд рублей — внебюджетные. Из этих проектов концессионных соглашений — 39, с общим объемом инвестиций — 174,5 млрд рублей, из них частных — 130,2 млрд рублей.

Так, например, в 2025 году было заключено два концессионных соглашения с общим объемом инвестиций 36 млрд рублей, в том числе частных инвестиций — 26,6 млрд рублей. Первое соглашение в отношении создания комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Туапсинского района. И еще одно концессионное соглашение в сфере ЖКХ в Армавире, по которому Краснодарский край выступает самостоятельной стороной.