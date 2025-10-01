С 30 сентября по 4 октября в Сириусе проходит чемпионат России по спортивной гимнастике, где более 100 сильнейших атлетов поборются за участие в чемпионате мира 2025.

В турнире, который пройдет при поддержке ВТБ, примут участие олимпийские чемпионы, лидеры сборной и молодые звезды. За пять дней спортсмены разыграют 14 комплектов наград в командном первенстве, многоборье и индивидуальных соревнованиях.

Открытие состоялось 30 сентября и на одной площадке объединило легенд спорта и крупных деятелей индустрии. Среди участников чемпионата — спортсмены первой величины: Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Владислав Поляшов, Даниел Маринов и другие. Турнир станет решающим этапом отбора для участия в чемпионате мира в Индонезии (19–25 октября, Джакарта).

«Чемпионат России всегда служил основой отбора спортсменов для участия в соревнованиях международного уровня. ВТБ уже больше 20 лет поддерживает спортивную гимнастику, а в этом году мы выступаем генеральным партнером чемпионата России. Кроме зрелищной борьбы спортсменов, болельщики смогут оценить и развлекательное пространство ART.SPORT.VTB. Так как чемпионат проходит в Сочи, оно будет оформлено в морском стиле»,— прокомментировал Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.