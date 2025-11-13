Эксперты ВТБ составили портрет кубанского инвестора

В Краснодарском крае инвесторы в основном используют консервативные стратегии, делают ставку на облигации и стабильный доход при умеренном уровне риска, следует из исследования, проведенного ВТБ Мои Инвестиции в преддверии инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар».

Средний размер инвестиционного портфеля жителей региона составляет 557 тысяч рублей.

Управляющий директор департамента брокерского обслуживания Сергея Шибаева рассказал, что согласно статистике банка, на сегодняшний день с брокером ВТБ в Краснодарском крае инвестируют 118 тысяч человек. За год их число увеличилось на 17%, а совокупный объем активов достиг 65 млрд рублей.

Около 60% инвесторов региона выбирают консервативные стратегии, где основу портфеля составляют облигации. Средний клиент из Краснодарского края совершает около 30 тысяч сделок в месяц, что отражает высокий уровень торговой активности.

Возраст инвестора напрямую влияет на структуру портфеля. Инвесторы старше 50 лет держат около половины активов в облигациях и четверть — в акциях. У участников до 30 лет доля акций достигает 31%, а облигаций — 20%.

В исследовании отмечено, что клиенты региона, использующие сервис Advisory Pro, имеют агрессивный риск-профиль и совершают сделки почти еженедельно. Половину их портфеля составляют облигации (ОФЗ, корпоративные и валютные бумаги), вторую половину — акции, паи и депозитарные расписки. Такая структура отражает ожидания снижения ключевой ставки и укрепления валюты.