ВТБ: российские предприниматели в 1,5 раза нарастили расчеты с Китаем

Российские предприниматели увеличили расчеты с Китаем в 1,5 раза, подсчитали аналитики банка ВТБ. Согласно исследованию, представители среднего и малого бизнеса увеличили количество прямых операций с Китаем на 56%.

«Мы видим растущий спрос на прямые и быстрые расчеты между Россией и Китаем. Число операций с контрагентами в КНР увеличилось более чем в 1,5 раза»,— отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.