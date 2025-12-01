ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть

По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета. Такой прогноз в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» представил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

Рынок ипотеки в России вслед за снижением ключевой ставки постепенно восстанавливается. До конца года эксперты банка прогнозируют высокую активность заемщиков на рынке недвижимости с традиционным пиком в декабре.

Эксперты ожидают, что во втором полугодии 2025 г. продажи ипотеки на рынке составят порядка 2,7 трлн рублей (рост более чем на треть ко второму полугодию 2024 г.), а по итогам всего года достигнут 4,2 трлн рублей (снижение на 13% год к году из-за просадки в первом полугодии).

Потенциал роста сдерживается высокими ставками по рыночным кредитам. Основной объем продаж приходится на госпрограммы: ожидается, что по итогам 2025 года по ним будут заключены три из четырех сделок в России. Еще одним фактором остается продолжение «накопительного сезона»: несмотря на снижение ключевой ставки, россияне по-прежнему могут разместить средства на вкладах под повышенный процент и получить значительный пассивный доход.

«В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться "потепление", в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после турбулентности он снова станет сбалансированным: на один рыночный кредит будет приходиться один льготный, а не три, как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был погашен»,— отметил Алексей Охорзин.

После определения окончательных параметров «семейной ипотеки» и новых требований по подтверждению доходов заемщиков банк дополнительно уточнит свой прогноз на 2026 год.