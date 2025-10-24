ВТБ: качество кредитов к концу года в России улучшится

Ситуация с просроченной задолженностью заемщиков, которая находится на небольшом уровне, в четвертом квартале текущего года улучшится. Такой прогноз сделали аналитики ВТБ.

По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, незначительный рост показателя в сентябре носит технический характер и не отражает ухудшения качества кредитного портфеля.

По данным на 30 сентября, коэффициент NPL увеличился до 4,3 с 4,1% на 31 августа. Рост коэффициента NPL в сентябре был вызван сезонным сокращением кредитного портфеля, а не увеличением объема «плохих» долгов, пояснил представитель банка.

«Произошедшее ухудшение коэффициента NPL в сентябре связано не с ростом объема плохих кредитов, а со значительными погашениями, которые привели к сокращению общего объема кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Уменьшился знаменатель в формуле расчета NPL (кредитный портфель), что и привело к временному росту соотношения»,— пояснил Дмитрий Пьянов.

Отдельно в ВТБ отметили, что в секторе малого и среднего бизнеса наблюдается высокая адаптация к макроэкономическим условиям, вводить ограничения для предпринимателей в банке не намерены.

«Мы не вводили системных ограничений на кредитование МСБ, поскольку ключевое значение для нас имеет не отраслевая принадлежность, а устойчивость финансовой модели конкретного заемщика. В связи с этим по данному сегменту не наблюдается значительного прироста просроченной задолженности»,— указал топ-менеджер.