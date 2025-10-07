В ВТБ констатировали облигационный бум в инвестициях

Интерес частных инвесторов к тому или иному инвестиционному инструменту напрямую связан с траекторией ключевой ставки. Сейчас на пике ставок в «ВТБ Мои Инвестиции» видят настоящий облигационный бум: в них вложено больше трети портфелей (35%) инвесторов. Причем речь не только об ОФЗ, но и о корпоративных бумагах, заявил в ходе форума «РОССИЯ ЗОВЕТ! В Екатеринбурге» старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин.

«Независимо от направления движения ключевой ставки количество частных инвесторов и их роль на рынке ценных бумаг будет расти. Рынок дает инвестору широкий набор инструментов и он может найти подходящий инструмент в зависимости от своих прогнозов роста того или иного актива: будь то недвижимость, нефть, валюта. Люди «распробовали» фондовый рынок и будут инвестировать. В качестве подтверждения этого тезиса я могу привести одну цифру — в рамках только что завершившегося SPO Банка ВТБ спрос со стороны розничных клиентов ВТБ Мои Инвестиции составил более четверти общего объема спроса, это около 50 млрд руб.»,— сказал топ-менеджер.

Кроме того, ключевую роль в привлечении массового инвестора играют инвестиционные фонды. На Мосбирже торгуется уже 96 биржевых фондов, крупнейший — «Ликвидность». Активы БПИФов достигли 1,5 трлн рублей, рост с начала года — 31%.

«Открытые паевые фонды показали еще более впечатляющую динамику: плюс 68% за восемь месяцев, объем — 1,3 трлн рублей. Регулятор этот тренд поддерживает. В последнем докладе ЦБ — четкий сигнал: ПИФы должны стать базовым инструментом для неквалифицированных инвесторов. Это и расширение возможностей вложений, и упрощение операций. Главный вызов — доступность. До недавнего времени фонды продавались в основном через отделения банков или экосистемы управляющих компаний. Массовому клиенту все еще не хватает простоты выбора, ну и доверия, конечно»,— сказал Дмитрий Средин.

По его словам, в выполнение задачи президента об удвоении капитализации фондового рынка к 2030 году вклад внесет и другой устойчивый тренд — инвестициию юридических лиц.

«Пока наибольший интерес со стороны компаний наблюдается на денежном рынке Московской биржи, но постепенно многие компании обращают внимание и на облигационный рынок, размещают прибыль на длинные сроки, ищут возможность создать экспозицию на валюту и получить купонный доход в квазивалютных облигациях. Мы видим заявки и спрос от юрлиц в том числе на IPO и SPO, что говорит о том, что корпоративный бизнес может стать важным участником на российском рынке»,— сказал представитель ВТБ.