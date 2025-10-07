На форуме «Финополис-2025» в Сириусе представят новый российский банкомат с повышенной криптографической защитой, разработанный компанией «НОБЭКС» по заказу ВТБ. Как сообщили в банке, новые устройства будут постепенно заменять зарубежные аналоги в сети обслуживания.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик отметил, что система защиты была создана при участии криптографических специалистов и обеспечивает более высокий уровень защиты данных клиентов.

Банкоматы сертифицированы Банком России и включены в реестр отечественной электроники Минпромторга. Безопасность обеспечивается системой обновления шаблонов валют для предотвращения подделок, российской ПИН-клавиатурой и удостоверяющим центром, отвечающим за криптографические стандарты устройств самообслуживания.

Генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов подчеркнул, что внедрение отечественных банкоматов отражает стремление к технологическому суверенитету и снижению зависимости от зарубежных поставщиков, а также может стимулировать развитие российской электронной промышленности.