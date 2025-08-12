ВТБ продал Swissotel Resort Сочи Камелия

Группа ВТБ реализовала на торгах 100% долей в ООО «Пансионат Камелия», владеющем и управляющем пятизвездочным курортным отелем Swissotel Resort Сочи Камелия.

Победителем торгов стала компания «Правильные решения». Покупатель намерен инвестировать в дальнейшее развитие актива с целью повышения его экономических показателей и стандартов оказываемых услуг.

«Мы успешно реализовали один из наших крупнейших непрофильных активов, стоимость сделки составила 10 млрд рублей. Учитывая опыт покупателя в сфере туризма, рассчитываем, что отель будет успешно развиваться. До конца 2025 года мы планируем реализовать еще несколько объектов недвижимости в соответствии со стратегией по сокращению непрофильных активов. Эти меры позволят нам минимизировать нагрузку на капитал в условиях изменения регулирования», - отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.