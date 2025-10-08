В Краснодарском крае биометрию будут собирать с помощью российских планшетов

На форуме «Финополис-2025», который стартовал в Сириусе, стало известно, что Краснодарский край является одним из первых российских регионов, в котором при помощи российских планшетов ВТБ будет собирать биометрические данные россиян. Об этом рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

По его словам, до этого регистрация биометрических данных проводилась только в банковских отделениях, для этого использовали программно-аппаратные комплексы (ПАКи) на базе рабочих компьютеров сотрудников офисов. Теперь наряду с ПАКами можно использовать и портативные устройства — планшеты.

Что касается обеспечения безопасности оборота биометрических данных россиян, защищенности сервисов и инфраструктуры от какого-либо воздействия из-за рубежа, то, по словам Вадима Кулика, этим задачам соответствуют разработки российских вендоров. «Устройства на российской операционной системе позволяют собирать биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему в соответствии со всеми требованиями по обеспечению безопасности данных. Все решения имеют сертификацию ФСТЭК и ФСБ, что обеспечивает защищенность данных россиян»,— отметил зампред ВТБ.

Как ранее сообщал ВТБ, биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля.