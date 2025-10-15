ВТБ: рынок сбережений вырос на 7% с начала года

Объем рынка сбережений физлиц в России за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 7%, достигнув по итогам сентября 61,5 трлн рублей. Доля национальной валюты в структуре рынка остается стабильно высокой — около 95% или 58,3 трлн рублей.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе месячный прирост рынка в сентябре ускорился до примерно 0,6%. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты, приток в которые составил порядка 1,0%. При этом рублевые средства до востребования показали околонулевую динамику. Это связано с сезонным увеличением расходов населения и снижением ставок по сберегательным продуктам.

Ожидается, что по итогам года объем рынка пассивов достигнет 66,2 трлн, из которых 62,8 трлн – в рублях. В годовом выражении это рост на 15% и 17% соответственно

В Краснодарском крае население также сохраняет сберегательную модель поведения.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, жители региона продолжают активно пользоваться сберегательными продуктами. В приоритете – краткосрочные вклады сроком до двух месяцев, а также накопительные счета. Средний размер вклада в сентябре немного снизился – до 1,4 млн рублей, накопительного счета — до 150 тыс. рублей», – прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

В целом, жители Краснодарского края хранят на депозитах в банке ВТБ более 258 млрд рублей, жители Республики Адыгея – около 6 млрд рублей.